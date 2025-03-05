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Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского топлива

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия отложила публикацию дорожной карты по окончательному и поэтапному отказу от российского ископаемого топлива, изначально запланированную на 26 марта, передает Bloomberg.

Новая дата публикации документа не сообщается, что вызвало кратковременное падение цен на природный газ в Европе на 4,2%, однако потом котировки восстановились до прежних уровней.

"ЕС откладывает публикацию дорожной карты по поэтапному отказу от российского газа, и, возможно, изначальный план окончательно отказаться от него к 2027 году также может быть скорректирован, - отметил независимый газовый аналитик Том Марцек-Мансер. - США придерживаются меркантильного подхода к внешней политике, и вполне можно предположить, что поставки российского газа и СПГ являются частью какого-либо соглашения, направленного на прекращение войны".

Фьючерсы на природный газ в Амстердаме к 12:28 по Москве торговались с небольшим повышением, на уровне 43,57 евро за мегаватт-час.

ЕС Еврокомиссия
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