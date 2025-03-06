Жительницу Курской области госпитализировали с минно-взрывной травмой

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Женщина пострадала, наступив на мину в Льговском районе Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Сегодня женщина 1979 года рождения в Льговском районе наступила на мину-лепесток. С минно-взрывной травмой и травмой стопы она доставлена в Курскую областную больницу", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что в настоящее время жизни пострадавшей ничего не угрожает.