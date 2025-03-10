Блогер Митрошина отправлена под домашний арест

Блогер Александра Митрошина в Чертановском районном суде Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы не стал заключать под стражу блогера Александру Митрошину, обвиняемую по делу об отмывании денежных средств, она отправлена под домашний арест.

"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Митрошиной Александры Александровны на срок до 24 апреля", - сообщили в суде.

Таким образом суд отказал в ходатайстве следователя, который настаивал на самой жесткой мере пресечения.

Прокурор, в свою очередь, заявила об отсутствии оснований для ареста блогера.

Митрошина обвиняется в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

По данным МВД, блогер скрывалась от органов следствия и была объявлена в розыск. Ее задержали в Краснодарском крае.

По версии следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала более 60 млн рублей, купив недвижимость в Москве.