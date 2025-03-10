Мэрия Анапы требует взыскать 211 млн руб. с владельцев танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239"

Демонтаж танкера "Волгонефть-239" в Краснодарском крае Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Анапы взыскивает 211 млн рублей за работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщает администрация муниципалитета в своем телеграм-канале.

Согласно картотеке арбитражных дел, иск подан 7 марта в Арбитражный суд Краснодарского края, но пока не принят к производству. Ответчиками выступают ООО "Кама Шиппинг" и ЗАО "Волгатранснефть".

"Данные компании являются владельцами танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", в результате крушения которых в декабре 2024 года в Черном море произошел разлив нефтепродуктов. Был нанесен ущерб природной среде, введен режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что мэрия требует взыскать с ответчиков 211 млн рублей - именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. "Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования", - отмечает горадминистрация.

Как сообщалось, Арбитражный суд Краснодарского края на заседании 13 февраля 2025 года привлек к административной ответственности компанию "Волгатранснефть", оштрафовав ее на 300 тыс. рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 239". Компания привлечена к ответственности по ч. 2 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Истцом выступала Новороссийская транспортная прокуратура.

На заседании 27 февраля Арбитражный суд Краснодарского края привлек "Кама Шиппинг" к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судна "Волгонефть 212", и оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

В настоящее время в суде также рассматривается иск ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В ходе проверки Ространснадзора было установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории.

В Краснодарском крае и на Крымском полуострове фиксируются выбросы мазута на берег. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае. Также действует федеральный режим ЧС.