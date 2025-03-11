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Самарский аэропорт принял 10 рейсов, следовавших в Москву

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Курумоч" в Самаре как запасной аэродром утром во вторник принял десять рейсов, следовавших в Москву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"11 марта на запасной аэродром в Самару прибыли 10 рейсов, следовавших в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза, Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово. С пассажирами работают представители авиакомпании", - сказал представитель аэропорта.

Утром 11 марта аэропорты московского авиаузла перестали принимать и выпускать самолеты из соображений безопасности.

Самара Москва Курумоч
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