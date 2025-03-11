"Аэрофлот" перенаправил летевшие в Москву рейсы на запасные аэродромы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в связи с ограничениями в работе аэропорта "Шереметьево" перенаправил летевшие туда рейсы на запасные аэродромы, сообщила компания.

"Несколько рейсов, летевших в Москву, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар. Выполнение данных рейсов в пункт назначения будет осуществляться после открытия аэропорта "Шереметьево" на прием и выпуск воздушных судов", - сказано в сообщении.

Также авиакомпания вынужденно корректирует расписание ближайших рейсов: задерживается на вылет ряд рейсов из "Шереметьево", а также из других пунктов отправления в Москву.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за ночь были сбиты 73 беспилотника, летевшие на Москву. Минобороны заявило, что над Московской областью за ночь был сбит 91 дрон. С утра ограничена работа аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский", а также Ярославля и Нижнего Новгорода.