Путин поддержал желание губернатора Архангельской области идти на выборы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал главу Архангельской области Александра Цыбульского в намерении участвовать в очередных выборах губернатора.

"Я знаю, что уровень занятости у вас вырос в два раза. Это очень хороший показатель и предпосылка к тому, что и уровень дохода будет подниматься постепенно. Всё остальное, что зависит от региональных властей, - это образование, здравоохранения, культура, - я вижу, что у вас темп набран необходимый, нужный для того, чтобы люди чувствовали изменения и очень надеюсь на то, что вы в таком же темпе и будете работать дальше. Я хочу пожелать успехов", - сказал Путин на встрече с Цыбульским во вторник.

Перед этим в ходе беседы глава региона напомнил, что в этом году в Архангельской области пройдут очередные выборы губернатора.

"Мне тоже здесь важно было бы понять, как бы вы отнеслись к тому, если бы я предложил свою кандидатуру жителям для того, чтобы ещё на пять лет предложить себя в качестве возможного руководителя области", - сказал Цыбульский.