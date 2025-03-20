Путин поддержал решение костромского губернатора пойти на новые выборы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пожелал удачи на предстоящих выборах губернатору Костромской области Сергею Ситникову.

"Вы набрали хороший темп, в целом, очень многое получается (у вас). Сами сказали о том, где еще нужно что-то доработать. Вы в материале. Желаю вам успехов", - сказал президент чиновнику на встрече с ним.

"Надеюсь, что и жители области вас поддержат. Удачи вам", - отметил он.

Сергей Ситников руководит Костромской областью с 2012 года.