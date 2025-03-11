Число жертв обстрела ТЦ в Курской области достигло пяти

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Пять человек стали жертвами обстрела торгового центра "Добрыня" в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Еще один погибший — мужчина 1999 года рождения. Искренние соболезнования близким", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным Хинштейна, раненые находятся в областной клинической больнице, двое пострадавших подростков направлены в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.

Ранее сообщалось о четверых погибших в результате обстрела