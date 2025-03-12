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Четыре работника завода погибли при атаке ВСУ в Курской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели четырех человек при атаке ВСУ на комбикормовый завод в Большесолдатском районе.

"Сегодня утром ВСУ атаковали комбикормовый завод в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. По предварительным данным, к сожалению, четыре сотрудника предприятия погибли, среди них трое мужчин и одна женщина", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Глава региона отметил, что еще два человека пострадали.

"Еще один сотрудник получил тяжелые ранения, его экстренно доставляют в Курскую областную клиническую больницу. Второму пострадавшему помощь оказывается на месте, от госпитализации он отказался", - уточнил Хинштейн.

На месте находятся сотрудники полиции, МЧС, представители здравоохранения и органов власти, добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Александр Хинштейн ВСУ Курская область
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