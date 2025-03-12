Вице-премьер Патрушев назвал удовлетворительным состояние 87% посевов озимых в РФ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Посевы озимых культур в РФ на 87% находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на заседании комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию.

"Отмечу, что, несмотря на крайне сложные погодные условия 2024 года - и в 2025 году у нас погодные условия пока не лучше - но тем не менее 87% озимых сохранились в нормальном состоянии. Очень надеемся, что погода будет нам благоволить и такая ситуация сохранится. На самом деле, озимые - это базис для нашего урожая", - сказал Патрушев.

По его словам, в настоящее время АПК вступает в фазу весенних полевых работ. "В целом аграрии всеми необходимыми ресурсами обеспечены для их проведения", - подчеркнул он, напомнив, что на субсидирование новых льготных кредитов в этом году правительство дополнительно выделило 42 млрд рублей, из которых 34 млрд рублей - короткие кредиты, которые пойдут непосредственно на посевную. "Они могут быть использованы, в том числе на приобретение ГСМ, семян, удобрений и всего того, что крестьянину очень важно для посевной", - сказал вице-премьер.

Патрушев также сообщил, что в 2025 году на финансирование агропрома предусмотрено более 530 млрд рублей, все основные механизмы поддержки сохранены

В других направлениях АПК в целом сохраняется достаточно стабильная ситуация, сказал он.