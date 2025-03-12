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Патрушев отметил риски для аграриев ряда регионов из-за маловодья

Он призвал скорректировать работу водохранилищ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Недостаток воды, который в этом году зафиксирован в ряде регионов, может осложнить работу аграриев. Чтобы избежать этого необходимо скорректировать работу водохранилищ, считает вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"Обратим особое внимание на те регионы, где у нас может быть маловодье. Это и юг, и центральная часть страны. Там везде у нас потенциально может быть зафиксирован недостаток воды, что приведет к усложнению процесса работы наших сельхозпроизводителей", - сказал он в комитете Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию.

"На основе прогнозов, которые будут даны, думаю, что Росводресурсами (Федеральное агентство водных ресурсов - ИФ) будут скорректированы соответствующие режимы работы водохранилищ, - сказал он. - Мы неоднократно эту тему поднимали и обсуждали. Планово-предупредительные работы должны быть реализованы".

По данным Росводресурсов, сельское хозяйство является одним из крупных потребителей воды.

Вице-премьер обратил внимание и на ситуацию с возможными паводками, подчеркнув, что необходимо исключить и их негативные последствия. По его словам, в 2025 году Росгидромет раньше обычного сформировал предварительный прогноз развития половодья. Документ доведен до всех регионов.

Росгидромет Дмитрий Патрушев
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