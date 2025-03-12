Интервью Путина Лексу Фридману пока не планируется

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Планов относительно интервью президента России Владимира Путина американскому блогеру Лексу Фридману пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов не было и нет пока", - сказал он на брифинге.

Фридман 22 января заявил, что планирует приехать в Россию и взять интервью у президента Путина. До этого он взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

11 марта Фридман сообщил, что находится в Москве.