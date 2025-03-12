В России в СИЗО и колониях находятся 30 тысяч иностранцев

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Директор ФСИН Аркадий Гостев сообщил об увеличении концентрации иностранцев в российских пенитенциарных учреждениях.

"Увеличилась концентрация иностранцев, число которых на 1 января текущего года составило 30 028 человек", - сказал он на коллегии службы.

По его данным, 69,5% из них - это выходцы из Средней Азии. "В совокупности представленные данные свидетельствуют об увеличении рисков осложнения оперативной обстановки в учреждениях, которые в ряде случаев переросли в чрезвычайные происшествия, такие как побеги и захваты заложников. Нами предприняты соответствующие меры реагирования, в том числе организационные, кадровые, процессуальные", - сказал глава ФСИН.

Гостев отметил, что в 2024 году в рамках выполнения международных обязательств в Россию из иностранных государств было доставлено 60 лиц. При этом иностранным государствам выдано 877 подозреваемых и обвиняемых в рамках экстрадиции, а также 224 осужденных для дальнейшего отбывания наказания.

"Кроме того, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства принято 7 тыс. 650 решений о нежелательности пребывания в России и более 8 700 решений о неразрешении въезда на территорию страны", сказал директор ФСИН.