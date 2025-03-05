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Число выдворенных из РФ иностранцев увеличилось на 45% за прошлый год

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В России создан реестр контролируемых лиц, через который можно проверить законность нахождения иностранцев в стране, в прошлом году на 45% увеличилось число выдворенных из страны, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Большой комплекс мероприятий реализован МВД в сфере миграции, в том числе по совершенствованию нормативного регулирования. Полиция получила право самостоятельно принимать решения об административном выдворении выходцев из зарубежья. В отношении незаконно находящихся в России введен режим высылки и создан реестр контролируемых лиц", - сказал Колокольцев в среду на расширенном заседании коллегии МВД.

Он сообщил, что за месяц действия в реестр было направлено 5,5 млн запросов, установлено 400 тыс. лиц, которые в нем находятся.

Колокольцев пояснил, что это важно, в частности, при трудоустройстве. Сейчас граждане имеют право бесплатно через сайт МВД, портал Госуслуг проверить любого иностранца, узнать, находится ли он в этом реестре.

Министр напомнил, что сейчас совершение преступлений нелегальными мигрантами стало отягчающим обстоятельством, сокращен максимальный срок нахождения въехавших в Россию в безвизовом порядке - не более 90 дней в году.

Колокольцев сообщил, что за прошлый год на 45% увеличилось число выдворенных из России и на 11% - привлеченных за нарушение режима въезда и пребывания.

"В связи с причастностью к противоправным деяниям (в прошлом году - ИФ) прекращено гражданство почти полутора тысяч человек. Количество выявленных полицейскими уголовных нарушений, связанных с незаконной миграцией, увеличилось за год в два раза", - заявил министр.

Сославшись на оценки МВД, Колокольцев сообщил, что "на конец года не имели основания пребывания в России порядка 700 тыс. иностранных граждан".

Колокольцев сказал, что до 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус, а по истечении данного срока "будет задействован весь правовой инструментарий, вплоть до выдворения".

МВД РФ Владимир Колокольцев
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