На иностранцев в России за год составили более 3 млн административных протоколов

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В России в 2024 году сотрудники МВД составили свыше трех миллионов протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан, сообщила представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, "это результат комплексных мер по противодействию незаконной миграции, которые на постоянной основе реализует МВД России". Усиление контроля в этой сфере, а также профилактика преступности среди мигрантов по-прежнему остаются ключевыми задачами ведомства, подчеркнула она.

Всего в 2024 году было проведено 300 тысяч мероприятий, направленных на выявление фактов нарушения миграционного законодательства. "Это на 3,4 % больше, чем в 2023 году", - заявила Волк.