В Кремле заявили о необходимости отмены антироссийских санкций

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Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Антироссийские санкции являются незаконными, поэтому все они должны быть отменены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему считаем эти санкции незаконными и считаем, что должны быть отменены все эти санкции", - сказал Песков в четверг журналистам.

"А что касается деталей, то это уже предмет переговоров, и тут я хочу напомнить свои слова - не будем забегать вперед. Нет смысла до переговоров какие-то отдельные сегменты озвучивать", - добавил пресс-секретарь президента.

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