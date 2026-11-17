Законопроект о повышении штрафов по 29 статьям КоАП прошел первое чтение

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении комплексный законопроект № 665-9 о повышении в среднем примерно в два раза нижних и верхних пределов административных штрафов для физических, должностных и юридических лиц по 29 административным статьям о нарушении общественного порядка и безопасности.

Законопроект в палату внесло правительство. Он предусматривает, в частности, повышение размеров административных штрафов за нарушение установленного запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах; нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной правомочным должностным лицом; проживание гражданина России без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), проживание гражданина России по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации; мелкое хулиганство, нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования; публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России ли Росгвардию; потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах.

Кроме того, штрафы планируется повысить за появление в общественных местах в состоянии опьянения, производство и распространение экстремистских материалов, нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Всего изменение меры ответственности предусматривается по 29 статьям КоАП. Помимо этого, вводятся новые составы за совершение повторных правонарушений.

"Статистика показывает, что в настоящее время размеры штрафов за некоторые противоправные действия не всегда мотивируют к тому, чтобы их не совершать. Более того, в большинстве случаев они не пересматривались более 10 лет. В результате могут пострадать люди, в первую очередь - дети", - отметил, комментируя законопроект, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Инициатива предусматривает совершенствование административной ответственности в области пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения территорий от чрезвычайных ситуаций.

"Законопроект, естественно, отразится на доходах бюджетной системы. По нашим расчетам, которые сделаны совместно с МВД и МЧС, исходя из статистики применения соответствующих норм в действующей редакции, с пересчетом на актуализированный размер штрафов, он может принести бюджетной системе порядка 5 миллиардов рублей в год", - сказал, представляя инициативу, замминистра финансов Алексей Липаев.