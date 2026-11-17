Обвиняемая в покушении на убийство Заворотного арестована на два месяца

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Чертановский суд Москвы санкционировал арест обвиняемой в покушении на убийство советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного.

"Постановлением суда в отношении Елизаветы Кириченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 января 2027 года", - сообщили в суде.

Девушке предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч.3, ст.30, п.п. "е", "ж" ч.2 ст.105 УК РФ). Свою вину 21-летняя обвиняемая признала.

13 ноября в результате взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве был ранен советник экс-премьера Украины Сергей Заворотный.

Он был доставлен в одну из городских больниц, где ему оказывается медицинская помощь.

Столичным управлением СКР расследуется уголовное дело о покушении на убийство.

Накануне в ФСБ и СКР сообщили о задержании в Москве девушки, которая, действуя под влиянием мошенников, совершила подрыв автомобиля.

"Установлено, что задержанная с июля 2026 года находилась в психологической обработке представителя мошеннического колл-центра, действовавшего под легендой сотрудника Центрального Банка России, и перечислила на так называемые безопасные счета крупную денежную сумму. В дальнейшем она была вовлечена в совершение особо тяжкого преступления", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Со своей стороны представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что задержанная – москвичка 2005 года рождения, которая "установила взрывное устройство под днищем автомобиля общественного деятеля Сергея Заворотного".