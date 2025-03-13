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ВС РФ нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры Украины

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления и местам хранения дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цеху изготовления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 158 районах", - говорится в сообщении.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 147 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - также сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 657 самолетов, 283 вертолета, 46 508 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 144 танка и других боевых бронированных машин, 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 521 орудие полевой артиллерии и минометов, 32 745 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина
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