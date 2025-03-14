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Правительство РФ работает над снижением себестоимости строительства энергетических объектов

Москва 14 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ обсуждает варианты систематизации и упрощения процесса строительства энергетических объектов, что приведет к их удешевлению, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в ходе осмотра площадки строительства ТЭЦ-4 в Хабаровске в пятницу.

"У нас вчера было большое совещание, проводили два министерства и были оба куратора - Денис Мантуров и Александр Новак. И мы разбирали вопрос по турбинам. И на этом совещании мы договорились, что подпишем совместное соглашение с Минпромом, Минэнерго выступает как квалифицированный заказчик. Мы дали программу детально до 2030 года, менее детально до 2036 и 2042. Для того, чтобы предприятия промышленности РФ, которые готовят турбины, имели долгосрочный заказ. Тогда можно будет повлиять на стоимость, на качество, доводить турбины до нужных параметров", - сказал он.

Аналогичную работу Минэнерго планирует проводить по электротехническому оборудованию и строительным работам.

"Стоимость станции, если условно разделить, 50% общестроительные работы, 50% - оборудование, из них 25% турбины, 25% - электротехническое оборудование. Поэтому на каждой позиции сосредотачиваемся с единственной целью - уменьшить себестоимость. Такой же заказ дадим и Минстрою, проведем такое же совещание, чтобы управлять машинами, механизмами, рабочими руками", - пояснил министр.

Цивилев предложил сделать строящуюся Хабаровскую ТЭЦ-4 пилотным объектом в реализации этой схемы строительства, которая позволит наладить технологию для таких объектов.

Денис Мантуров Александр Новак Правительство РФ
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