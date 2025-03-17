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Что произошло за день: понедельник, 17 марта

Кремль о подготовке разговора Путина и Трампа, новый приговор для Саакашвили и Таиланд о туристических визах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Телефонный разговор президентов РФ и США может состояться во вторник, подтвердил Дмитрий Песков. К разговору готовят ряд вопросов, в основном относительно украинского урегулирования. В Кремле отметили, что Россия и США идут по пути реанимации двусторонних отношений.

- Проект закона о штрафах до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде одобрен комитетом Госдумы.

- Головная компания "Газпрома" по итогам 2024 года получила 1 трлн руб. чистого убытка, сообщается в бухгалтерской отчетности ПАО по РСБУ. Отмечается, что это произошло из-за снижения рыночной стоимости акций ПАО "Газпром нефть" и роста расходов по отложенному налогу на прибыль.

- Суд в Тбилиси вынес еще один приговор Михаилу Саакашвили. Экс-президент получил 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы Грузии. По совокупности ранее вынесенных приговоров он осужден на 12 лет и шесть месяцев лишения свободы.

- Рубль уверенно вырос на ожиданиях переговоров Путина и Трампа. ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 марта на 1,2635 рубля, до 84,3059 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,7644 рубля, до 90,8443 руб./EUR1. Юань опустился ниже 11,5 руб. впервые с 28 июня 2024 года.

- Таиланд хочет вдвое сократить срок безвизового пребывания иностранных туристов, в том числе россиян. Для снижения рисков по использованию такого въезда для ведения нелегального бизнеса предлагается сократить срок с 60 до 30 дней.

- Суд отклонил жалобу Генпрокуратуры РФ, оставив в силе право "Домодедово" обслуживать облигации.

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