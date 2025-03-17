Юань опустился ниже 11,5 руб. впервые с 28 июня 2024 года

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже на торгах в понедельник. Его котировки упали ниже 11,5 руб. впервые с 28 июня 2024 г. на фоне новостей, вселяющих надежду на урегулирование российско-украинского конфликта, и на ожиданиях переговоров на эту тему между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Телефонный разговор президентов РФ и США может состояться во вторник, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее Трамп также говорил, что планирует созвониться с Путиным во вторник. "Возможно, во вторник я поговорю с президентом Путиным", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

Курс юаня составил 11,4935 руб. в 16:23 по Москве, что на 30,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом курс юаня оказался на 32,32 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"Подорожанию рубля, вероятно, продолжает способствовать приток иностранной валюты зарубежных инвесторов на фоне по-прежнему высоких доходностей облигаций. Ожидания скорого улучшения для России геополитической ситуации выступают дополнительным стимулом покупок рублевых активов. Кроме того, несмотря на относительно низкие уровни нефтяных цен, а также санкционные ограничения, объем экспорта за последние несколько месяцев вырос, а импорта - снизился. Это обеспечивает дополнительный приток инвалюты в страну", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.