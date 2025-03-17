К разговору Путина и Трампа готовят ряд вопросов, в основном - украинского урегулирования

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Вопросы, находящиеся в повестке дня российско-американских отношений, включая украинское урегулирование, прорабатываются к телефонному разговору президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Стандартно готовятся определенные темы, которые на повестке дня... Те вопросы, которые на повестке дня, и главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования. Будут готовиться президенту тезисы", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК), отвечая на соответствующий вопрос.

Фрагмент интервью в своем телеграм-канале выложил ведущий программы Павел Зарубин.

У Пескова также поинтересовались, сколько времени заняло согласование разговора двух президентов.

"Такие разговоры могут согласовываться очень быстро", - ответил представитель Кремля.