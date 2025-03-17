Рубль в понедельник уверенно вырос на ожиданиях переговоров Путина и Трампа

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль уверенно вырос на фоне новостей, вселяющих надежду на урегулирование российско-украинского конфликта, и на ожиданиях переговоров на эту тему между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Телефонный разговор президентов РФ и США может состояться во вторник, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Ранее Трамп также говорил, что планирует созвониться с Путиным во вторник. "Возможно, во вторник я поговорю с президентом Путиным", - заявил Трамп журналистам пресс-пула Белого дома.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 11,35 руб., что на 45,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Юань торгуется ниже 11,5 руб. впервые с 28 июня 2024 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 18 марта на 1,2635 рубля, до 84,3059 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,7644 рубля, до 90,8443 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"За неделю китайский юань подешевел на 2,73% - до 11,80 рубля. По данным фьючерсов на Мосбирже, курс доллара снизился на 4% до 85,57 рубля, курс евро – на 3,36%, до 93,61 рубля. Ключевым фактором влияния осталась геополитика, в особенности появившиеся в конце недели новости о разговоре президента России со спецпредставителем США. При этом Банк России в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном неделей ранее, отметил, что в феврале чистые продажи валюты экспортерами увеличились на 25% относительно уровней января. Дополнительно, в четверг регулятор опубликовал предварительную оценку платежного баланса РФ за февраль, в которой подчеркнул сокращение объема импорта. Данные факторы стали драйверами произошедшего существенного укрепления рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

"Подорожанию рубля, вероятно, продолжает способствовать приток иностранной валюты зарубежных инвесторов на фоне по-прежнему высоких доходностей облигаций. Ожидания скорого улучшения для России геополитической ситуации выступают дополнительным стимулом покупок рублевых активов. Кроме того, несмотря на относительно низкие уровни нефтяных цен, а также санкционные ограничения, объем экспорта за последние несколько месяцев вырос, а импорта - снизился. Это обеспечивает дополнительный приток инвалюты в страну", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Данные ЦБ о внешнеторговых расчетах

Доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в РФ товаров и оказания услуг в январе 2025 года достигла нового максимума - 51,2%, следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Впервые более половины расчетов за импорт в РФ было выполнено рублями в декабре 2024 года - 50,4%.

Остальные расчеты за импорт в январе на 20,7% были произведены в валютах недружественных стран (максимум за шесть месяцев, в декабре - 16,1%) и на 28,1% - в прочих валютах (это минимум почти за два года, с февраля 2023 года, когда доля этих расчетов составляла 25,4%, в 2024 году она снизилась с 41,5% в январе до 33,5% в декабре).

При оплате импорта РФ из стран Азии доля рублевых платежей в январе 2025 года повторила рекордное значение ноября 2024 года - 47,6%.

В то же время доля платежей, выполненных в валютах недружественных стран, выросла в январе до максимальных с августа 12,7% после 8,7% в декабре, а в валютах дружественных стран снизилась в январе до 39,7% с 45,2% в декабре (в 2024 году она менялась в интервале между 55,5% в январе и 42,2% в ноябре).

Оплата совокупного российского экспорта товаров и услуг в январе 2025 года на 43,1% производилась рублями после рекордных 47,5% в декабре, валютами недружественных стран - на 19,0% после 16,3% в декабре и на 38,0% валютами прочих стран после 36,2% в декабре.

В том числе страны Африки в январе оплатили рублями 91,1% российского экспорта (это новый максимум).

Нефть

Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти растеряли часть роста, достигнутого ранее в ходе торгов в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $71,07 за баррель, что на 0,69% выше, чем на закрытие торгов в пятницу. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,61%, до $67,59 за баррель.

Поддержку рынку нефти в понедельник оказывают планы Китая по стимулированию потребления, а также повышение рисков, связанных с навигацией в Красном море.

Власти КНР в пятницу анонсировали новые меры, направленные на стимулирование потребительского спроса, а также на стабилизацию рынков акций и недвижимости.

Тем временем глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США продолжат наносить удары по йеменским мятежникам-хуситам, пока те не объявят о прекращении атак на американские корабли и беспилотники. В ответ хуситы сообщили, что второй раз за 24 часа атаковали американский авианосец Harry S. Truman.

Вместе с тем ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и смягчения санкций против России в случае урегулирования российско-украинского конфликта продолжают оказывать давление на котировки.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 14 марта выросла на 32 базисных пункта, до 21,5% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц повысилась на 2 базисных пункта, до 21,38% годовых, версия на три месяца, напротив, опустилась на 1 базисный пункт - до 21,41% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 21,37% годовых.