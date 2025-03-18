Нанесены удары по ВСУ в районах четырех населенных пунктов Курской области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары по формированиям украинской армии в районах четырёх населённых пунктов Курской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня", - сказано в сообщении.

Ведомство информирует, что "ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Могрица, Новенькое, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области".