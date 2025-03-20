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СКАН-Интерфакс представил рейтинг медиаприсутствия нейросетей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В рамках масштабного исследования "Генеративные нейросети для повседневных задач специалистов по PR и маркетинговым коммуникациям", платформа оценки репутации СКАН-Интерфакс и Комитет по цифровым коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) представили рейтинг самых заметных генеративных нейросетей в российских СМИ. Исследование охватило период с 1 января 2024 года по 1 марта 2025 года.

Среди самых упоминаемых в СМИ нейросетей с большим отрывом лидирует ChatGPT. Топ-5 по количеству упоминаний в СМИ выглядит следующим образом:

1. ChatGPT

2. Midjourney

3. Kandinsky

4. DeepSeek

5. GigaChat

Те же пять нейросетей лидируют и по упоминаниям в телеграм-каналах, но, за исключением ChatGPT, с незначительной ротацией позиций:

1. ChatGPT

2. DeepSeek

3. Midjourney

4. GigaChat

5. Kandinsky

Появление DeepSeek стало переломным моментом в развитии нейросетей. Всего за два месяца (декабрь 2024 – февраль 2025) китайская нейросеть обогнала по обсуждаемости ChatGPT, который был создан Open AI в 2022 году.

Интересно, что в региональных СМИ с заметным отрывом по количеству упоминаний лидируют генераторы изображений — Midjourney, Kandinsky и Шедеврум. Скорее всего, это связано с тем, что региональные медиа используют их для иллюстрирования контента значительно чаще, чем федеральные. В этом случае издание обязано указать, что изображение сгенерировано нейросетью, и отметить, какой именно.

Что касается заметности нейросетей в отраслевых СМИ, здесь важно, что вне зависимости от отрасли источников, рейтинг нейросетей остается практически неизменным. Лидерство везде принадлежит ChatGPT, а в топ-5 с небольшими расхождениями сохраняют позиции все те же Kandinsky, GigaChat, Midjourney и DeepSeek. Так же, как в случае с региональными медиа, большинство упоминаний Kandinsky и Midjourney в отраслевых СМИ связаны с авторством изображений.

Исследование проводилось при поддержке агентства контент-маркетинга PR Company, коммуникационного агентства IMARS, Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ и телеграм-канала "Генеративный ИИ".

СКАН-Интерфакс
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