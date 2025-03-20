Поиск

Путин подписал закон об усовершенствовании системы местного самоуправления в РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", предусматривающий обновлённую модель организации и деятельности органов местного самоуправления (МСУ) и уточняющий их компетенцию и полномочия.

Как сообщает официальный портал правовой информации в четверг, регионы смогут самостоятельно определять: переходить на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую - с сельскими и городскими поселениями.

"Местное самоуправление - это первичный, наиболее приближенный к населению уровень публичной власти. Во многом от того, как организована работа на местах и как отлажено взаимодействие с жителями, зависит общая работа как региональной, так и федеральной публичной власти, и закон должен помочь в этом", - заявил ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, соавтор инициативы Павел Крашенинников журналистам.

В основе обновлённой модели - упрощение системы МСУ и уточнение компетенции органов местного самоуправления, а также систематизация правовых норм, содержащихся в разных нормативных актах.

Закон на основании изучения практики организации работы в муниципалитетах предлагает следующие виды муниципальных образований: 1) городской округ; 2) муниципальный округ; 3) внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Субъектам РФ даётся право сохранить двухуровневую систему местного самоуправления, где продолжат существовать такие виды муниципальных образований как муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения.

Полномочия

Закон призван решить вопрос о полномочиях по вопросам местного значения. "Нередко происходит наслоение и путаница между полномочиями разных публичных органов власти, закреплёнными в отраслевых федеральных законах. От такой головоломки страдают все: и чиновники, и правоохранители, и главное - граждане, поскольку нет понимания, кто за что отвечает. Законопроектом предлагается закрепить непосредственно полномочия органов местного самоуправления, установить критерии и процедуру для передачи полномочий", - сказал Крашенинников.

По его словам, "для людей неважно, какой уровень власти отвечает за то, что будут построены дома, отремонтированы дороги, обеспечены местами в детских садах дети и так далее". "На муниципальном уровне должны оставаться те полномочия, с которыми органы местного самоуправления могут справляться и на которые у них достаточно средств в местном бюджете", - добавил глава комитета.

Так, предусматриваются три вида муниципальных полномочий: первый - неотъемлемые муниципальные полномочия, которые базируются на перечисленных в Конституции РФ (принятие устава, составление бюджета муниципального образования, и другие); второй - полномочия, которые априори осуществляет муниципалитет, но законом субъекта РФ они могут передаваться региону (организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями и другие); третий - полномочия, которые априори осуществляет регион, но законом субъекта РФ они могут быть распределены по муниципалитетам (дорожная деятельность, организация транспортного обслуживания населения, разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и другие).

Закон предусматривает, что правила перераспределения полномочий могут приниматься субъектом РФ как в отношении всех муниципальных образований, расположенных на его территории, так и в отношении отдельных муниципалитетов.

Общая структура органов местного самоуправления остаётся неизменной. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет.

Система

Предусматривается возможность сохранить двухуровневую систему организации местного самоуправления (сельские и городские поселения, а также муниципальные районы) в тех субъектах РФ, где она показала свою эффективность. Более того, у регионов будет возможность частично переходить на одноуровневую систему, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую. "Как и почему - решает сам субъект с учётом мнения территорий, национальных и исторических традиций", - отметил Крашенинников.

Предлагается сохранение квалифицированного кадрового состава муниципальных образований, в отношении которых будут осуществляться преобразования, сохранение их гарантий на уровне не ниже существующего.

Закон вступает в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъектам РФ необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.

Работа над законом в парламенте началась с декабря 2021 года. Инициатива была внесена сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию - Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия пригласит США на международную встречу по линии Совбезов в Москве в мае

В Москве надеются на стабилизацию ситуации в Сербии через внутренний диалог

В Москве надеются на стабилизацию ситуации в Сербии через внутренний диалог

СКАН-Интерфакс представил рейтинг медиаприсутствия нейросетей

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

Сенатор Карасин и советник главы ФСБ Беседа возглавят делегацию РФ на консультациях экспертных групп с США

Сенатор Карасин и советник главы ФСБ Беседа возглавят делегацию РФ на консультациях экспертных групп с США

Украинцев, незаконно находящихся в РФ, обязали покинуть страну до 10 сентября

Учреждения культуры благодаря "Пушкинской карте" заработали более 42 млрд рублей

Учреждения культуры благодаря "Пушкинской карте" заработали более 42 млрд рублей

Число пострадавших после атаки БПЛА в Саратовской области выросло до десяти

Глава радиотехнической службы ВМФ РФ обвиняется в получении взятки в 8 млн руб.

МВД РФ предлагает увеличить период охлаждения финансовых переводов на срок более 3 суток

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2218 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне53 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });