Путин подписал закон об усовершенствовании системы местного самоуправления в РФ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", предусматривающий обновлённую модель организации и деятельности органов местного самоуправления (МСУ) и уточняющий их компетенцию и полномочия.

Как сообщает официальный портал правовой информации в четверг, регионы смогут самостоятельно определять: переходить на одноуровневую систему МСУ либо сохранить двухуровневую - с сельскими и городскими поселениями.

"Местное самоуправление - это первичный, наиболее приближенный к населению уровень публичной власти. Во многом от того, как организована работа на местах и как отлажено взаимодействие с жителями, зависит общая работа как региональной, так и федеральной публичной власти, и закон должен помочь в этом", - заявил ранее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, соавтор инициативы Павел Крашенинников журналистам.

В основе обновлённой модели - упрощение системы МСУ и уточнение компетенции органов местного самоуправления, а также систематизация правовых норм, содержащихся в разных нормативных актах.

Закон на основании изучения практики организации работы в муниципалитетах предлагает следующие виды муниципальных образований: 1) городской округ; 2) муниципальный округ; 3) внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения). Субъектам РФ даётся право сохранить двухуровневую систему местного самоуправления, где продолжат существовать такие виды муниципальных образований как муниципальные районы и входящие в их состав сельские и городские поселения.

Полномочия

Закон призван решить вопрос о полномочиях по вопросам местного значения. "Нередко происходит наслоение и путаница между полномочиями разных публичных органов власти, закреплёнными в отраслевых федеральных законах. От такой головоломки страдают все: и чиновники, и правоохранители, и главное - граждане, поскольку нет понимания, кто за что отвечает. Законопроектом предлагается закрепить непосредственно полномочия органов местного самоуправления, установить критерии и процедуру для передачи полномочий", - сказал Крашенинников.

По его словам, "для людей неважно, какой уровень власти отвечает за то, что будут построены дома, отремонтированы дороги, обеспечены местами в детских садах дети и так далее". "На муниципальном уровне должны оставаться те полномочия, с которыми органы местного самоуправления могут справляться и на которые у них достаточно средств в местном бюджете", - добавил глава комитета.

Так, предусматриваются три вида муниципальных полномочий: первый - неотъемлемые муниципальные полномочия, которые базируются на перечисленных в Конституции РФ (принятие устава, составление бюджета муниципального образования, и другие); второй - полномочия, которые априори осуществляет муниципалитет, но законом субъекта РФ они могут передаваться региону (организация в границах муниципального образования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями и другие); третий - полномочия, которые априори осуществляет регион, но законом субъекта РФ они могут быть распределены по муниципалитетам (дорожная деятельность, организация транспортного обслуживания населения, разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и другие).

Закон предусматривает, что правила перераспределения полномочий могут приниматься субъектом РФ как в отношении всех муниципальных образований, расположенных на его территории, так и в отношении отдельных муниципалитетов.

Общая структура органов местного самоуправления остаётся неизменной. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет.

Система

Предусматривается возможность сохранить двухуровневую систему организации местного самоуправления (сельские и городские поселения, а также муниципальные районы) в тех субъектах РФ, где она показала свою эффективность. Более того, у регионов будет возможность частично переходить на одноуровневую систему, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую. "Как и почему - решает сам субъект с учётом мнения территорий, национальных и исторических традиций", - отметил Крашенинников.

Предлагается сохранение квалифицированного кадрового состава муниципальных образований, в отношении которых будут осуществляться преобразования, сохранение их гарантий на уровне не ниже существующего.

Закон вступает в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года субъектам РФ необходимо принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории.

Работа над законом в парламенте началась с декабря 2021 года. Инициатива была внесена сопредседателями рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию - Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.