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Отклонен законопроект о снижении срока владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума отклонила законопроект об изменении Налогового кодекса в части уменьшения предельного срока нахождения в собственности объекта недвижимости для освобождения от уплаты НДФЛ.

"Это источник формирования местных бюджетов. К документу не приведены расчеты источников компенсации выпадающих источников... Сегодня минимальный предельный срок может быть уменьшен законами вплоть до обнуления. Практика такова, что многие субъекты снижают минимальный срок владения имуществом", - заявила на заседании член комитета по бюджету и налогам Валентина Артамонова.

Сейчас предусмотрено освобождение от налогообложения доходов, от продажи объекта недвижимого имущества, если такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества - пять лет, за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 2171 Налогового кодекса, когда такой срок составляет три года.

ЛДПР, которая вносила законопроект, предлагала освободить от налога имущество в случае продажи после нахождения в собственности более трех лет и двух лет в отдельных случаях.

ЛДПР НДФЛ Госдума Валентина Артамонова
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