РСТ призвал российских туристов к осторожности при обмене валют за рубежом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры не фиксируют обращений российских туристов по поводу мошенничества при обмене валюты за рубежом, но призывают соблюдать осторожность при проведении обменных валютных операций, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о мошенниках, якобы обманывающих российских туристов в некоторых странах. Однако данная информация не имеет официального подтверждения. На данный момент участники Российского союза туриндустрии не фиксируют обращений или жалоб от организованных туристов по фактам мошеннических действий, связанных с обменом валют", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в РСТ, статистику преступлений в сфере обмена валют ведут МВД России и правоохранительные органы стран, где происходят инциденты.

Также в объединении рекомендовали организованным туристам при планировании путешествий за рубеж максимально оплачивать услуги в рублях в России перед поездкой. Это позволяет покрыть до 90% расходов до начала тура.

"Некоторые туроператоры предоставляют возможность оплаты через собственные приложения, что делает процесс более удобным и безопасным", - пояснили в РСТ.

Также следует заранее определить необходимую сумму наличных с учетом разрешенных лимитов на вывоз из России, а для обмена за рубежом использовать только проверенные и надежные обменные пункты и банковские сервисы.

"Следует пользоваться современными платежными технологиями. Ряд российских банков, не находящихся под санкциями, предлагают услуги оплаты через QR-коды при наличии работающего роуминга у вашего оператора связи", - сообщили в объединении.

Самостоятельным путешественникам рекомендуется заранее изучить информацию о местных условиях обмена валют и использовать только проверенные сервисы.

В случае возникновения сложностей при покупке наличной валюты рекомендуется приобретать евро, юани или наличную валюту страны, в которую планируется путешествие.