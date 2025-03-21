Поиск

РСТ призвал российских туристов к осторожности при обмене валют за рубежом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Туроператоры не фиксируют обращений российских туристов по поводу мошенничества при обмене валюты за рубежом, но призывают соблюдать осторожность при проведении обменных валютных операций, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В ряде Telegram-каналов и СМИ появилась информация о мошенниках, якобы обманывающих российских туристов в некоторых странах. Однако данная информация не имеет официального подтверждения. На данный момент участники Российского союза туриндустрии не фиксируют обращений или жалоб от организованных туристов по фактам мошеннических действий, связанных с обменом валют", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в РСТ, статистику преступлений в сфере обмена валют ведут МВД России и правоохранительные органы стран, где происходят инциденты.

Также в объединении рекомендовали организованным туристам при планировании путешествий за рубеж максимально оплачивать услуги в рублях в России перед поездкой. Это позволяет покрыть до 90% расходов до начала тура.

"Некоторые туроператоры предоставляют возможность оплаты через собственные приложения, что делает процесс более удобным и безопасным", - пояснили в РСТ.

Также следует заранее определить необходимую сумму наличных с учетом разрешенных лимитов на вывоз из России, а для обмена за рубежом использовать только проверенные и надежные обменные пункты и банковские сервисы.

"Следует пользоваться современными платежными технологиями. Ряд российских банков, не находящихся под санкциями, предлагают услуги оплаты через QR-коды при наличии работающего роуминга у вашего оператора связи", - сообщили в объединении.

Самостоятельным путешественникам рекомендуется заранее изучить информацию о местных условиях обмена валют и использовать только проверенные сервисы.

В случае возникновения сложностей при покупке наличной валюты рекомендуется приобретать евро, юани или наличную валюту страны, в которую планируется путешествие.

РСТ Российский союз туриндустрии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае сократилась до 2 тыс. кв. м

ЦБ РФ продлил до 30 сентября ограничения на переводы валюты за рубеж

В Думе предложили судить находящихся за рубежом за призывы к терроризму

В Думе предложили судить находящихся за рубежом за призывы к терроризму

Иноагентом признаны режиссер Иван Вырыпаев и писатель Михаил Шишкин

Набиуллина приветствует планы правительства выводить госкомпании на рынок

ФТС в 2024 году перечислила в бюджет 7,35 трлн рублей

ФТС в 2025 году должна по плану перечислить в бюджет более 8 трлн рублей

Путин поручил уточнить правила введения и отмены ограничений для полетов дронов

Путин поручил уточнить правила введения и отмены ограничений для полетов дронов

S7 передумала отменять рейсы Братск-Москва в мае

В Марий Эл произошел крупный пожар на складе

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6053 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2223 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });