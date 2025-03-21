Глава Белгородской области сообщил о гибели бойца "Орлана" при атаке украинского дрона

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Боец подразделения "Орлан" погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области, еще четверо ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в пятницу.

"В Ракитянском районе в селе Илек-Кошары вражеский беспилотник нанёс удар по автомобилю. При исполнении боевых задач погиб ещё один наш боец подразделения "Орлан". (...) Четверо его коллег, находившихся рядом в момент атаки, получили ранения", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Все пострадавшие были доставлены в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода, уточнил Гладков.