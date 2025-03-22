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Предприятие повреждено при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов на территории трех муниципалитетов.

"Сегодня утром в поселке Северный (Белгородский район - ИФ) в результате детонации беспилотника повреждено производственное предприятие", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, после сбросов взрывных устройств с БПЛА ночью в Валуйском округе в селе Долгое повреждена линия электропередачи, в селе Борки - легковой автомобиль, утром в селе Шведуновка - линия газоснабжения.

Также ночью в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в городе Грайворон повреждены две квартиры в многоквартирном доме, два частных дома и семь транспортных средств, в селе Замостье - подсобное помещение на территории социального объекта, в поселке Чапаевский - три автомобиля, надворная постройка и частное домовладение, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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