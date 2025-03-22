Сотрудник райадминистрации погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем при атаке дронов в Краснояружском районе.

"Погиб сотрудник администрации, водитель главы. По сообщению жителей, загорелась сухая трава после взрыва. Он как сотрудник добровольной пожарной дружины выехал на место тушения пожара, попал под обстрел беспилотников и погиб", - сказал глава региона в видеосообщении, размещенном в его телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что это произошло накануне.