На ремонт КПП через границу РФ в 2025-2027 гг. выделят порядка 900 млн руб.

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ в ближайшие три года направит почти 900 млн рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу.

"Правительство продолжает работу по развитию трансграничной логистики. В 2025-2027 годах на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу будет направлено 859 млн рублей. Распоряжение об этом подписано", - сообщили в пресс-службе кабмина.

За счет федерального финансирования в ряде пунктов пропуска будут установлены современные инспекционно-досмотровые комплексы, что позволит сократить время проведения контрольных процедур.

"Всего в рамках программы модернизации пунктов пропуска через государственную границу до 2030 года планируется реконструировать 87 наиболее востребованных пунктов и увеличить их пропускную способность более чем в два раза. Также до этого срока планируется завершить оснащение пунктов пропуска современным оборудованием", - отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что в соответствии с указом президента, касающимся национальных целей развития, к 2030 году объем перевозок по международным транспортным коридорам должен увеличиться не менее чем в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021 года.