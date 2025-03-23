Кабмин выделил на достройку крытого катка в Севастополе около 300 млн руб.

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило почти 289 млн рублей на окончание строительства крытого катка в Севастополе.

"На завершение строительства крытого катка с искусственным льдом в Севастополе, на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, выделено 288,8 млн рублей", - сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.

В сообщении уточняется, что деньги выделяются из резервного фонда правительства, на них в этом году будет выполнена внутренняя отделка, устроят фасад, смонтируют системы охлаждения поля, водоснабжения и водоотведения, освещения.

Контракт на строительство крытого катка в Севастополе заключен в июле 2020 года с ООО "Асгард" за 1,8 млрд рублей. Срок исполнения - конец 2028 года. По информации с сайта госзакупок, на данный момент фактически оплачено 1,4 млрд рублей.

При этом, также по данным портала госзакупок, подрядчик оштрафован 13 раз на общую сумму 8,8 млн рублей, в 11 случаях - за ненадлежащее исполнение подрядчиком контрактных обязательств, в 2 случаях - просрочка исполнения обязательств.

Согласно размещенному на портале госзакупок контракту, первоначально стоимость работ составляла 913,7 млн рублей, работы должны были быть закончены за 24 месяца.

Площадь трехэтажного здания катка составляет 10 тыс. кв. метров, оно предназначено для соревнований, тренировок и оздоровительных занятий. Предусмотрена трибуна на 750 мест и парковка на 145 машин.

В самом здании планируется разместить класс хореографии, тренажерный и акробатический залы, массажный кабинет, сауну, вспомогательные помещения.