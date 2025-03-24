В Кремле сообщили, что Путин передал Трампу "абсолютно личный подарок"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин передал своему американскому коллеге Дональду Трампу личный подарок, но не стал раскрывать подробности.

"Это действительно был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

"В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать, но, если сам президент не посчитает целесообразным сам об этом когда-то рассказать", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который встречался с Путиным в Москве, сообщил, что российский президент передал Трампу его портрет, заказанный "у ведущего российского художника".