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Михаил Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии России

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии России, сообщил на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии ее председатель, помощник президента Николай Патрушев.

"Хочу проинформировать, что указом президента Российской Федерации Михаил Валентинович Ковальчук назначен заместителем председателя Морской коллегии", - сказал он.

На заседании Ковальчук отметил, что в России необходимо разработать и утвердить программу научных исследований Арктики, а также создать консорциум межведомственных организаций, который стал бы инструментом подготовки и реализации этой программы.

"Надо найти варианты интеграции исследовательского флота (...) вовлечения всех возможных судов, находящихся под крышей разных ведомств, для реализации этой программы", - сказал Ковальчук.

"Надо создать многопрофильное атомное научно-исследовательское судно ледового класса. То есть фактически ледокол, который должен быть дооборудован, абсолютно жестко, под исследовательские цели", - добавил он.

Михаил Ковальчук Николай Патрушев Курчатовский институт Арктика Морская коллегия
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