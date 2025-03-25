Правительство продлило возможность предоставления отпуска усыновителям

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Правительство продлило возможность предоставления отпуска работникам, усыновившим ребенка, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Правительство утвердило правила предоставления отпусков работникам, усыновившим ребенка. Постановление об этом подписано. Оно будет действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года", - сказано в сообщении.

В нем уточняется, что аналогичные правила, утвержденные правительством в 2001 году и действующие в настоящее время, должны утратить силу с 1 сентября 2025 года.

"Как и прежде, работники, усыновившие младенца, вправе рассчитывать на отпуск продолжительностью 70 календарных дней со дня рождения ребенка или 110 календарных дней, если речь идет об усыновлении двух и более детей", - говорится в релизе.

Усыновители ребенка также будут получать пособие, аналогичное пособию по беременности и родам. После окончания этого срока граждане вправе оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.