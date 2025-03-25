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Принят закон о согласовании с Минсельхозом перевода сельхозземель в другие категории

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о введении обязательного согласования перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории с Минсельхозом РФ.

Документ (№542461-8) был внесен в Госдуму в феврале 2024 года группой депутатов во главе с зампредом палаты Алексеем Гордеевым. Поправки вносятся в Земельный кодекс РФ, федеральные законы "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

Принятие закона, по мнению разработчиков, позволит предотвратить сокращение площадей сельхозугодий и защитить наиболее ценные плодородные земли. Сейчас перевод земель из одной категории в другую может осуществляться органами исполнительной власти субъектов РФ без согласования с Минсельхозом.

Устанавливается, что перевод земель невозможен, если они входят в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий. Вводится понятие "непригодность земель для сельхозпроизводства" как основание для перевода земель в другую категорию. Кроме того, вводится запрет на перевод сельскохозяйственных земель в другую категорию для добычи общераспространенных полезных ископаемых, если они входят в список особо ценных угодий. До 31 декабря 2033 г. такой перевод возможен для реализации приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры.

В материалах к законопроекту говорится, что площадь сельхозземель в России значительно сократилась: с 638 млн га в 1990 г. до 244 млн га в 2024 г. По данным Минсельхоза, более половины переведенных из состава сельхозугодий участков остаются неосвоенными. "Таким образом, можно предположить, что в ряде случаев переводы земель сельскохозяйственного назначения в иные категории были избыточны", - говорится в заключении думского комитета по аграрным вопросам на документ.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Пункт о запрете перевода земель в целях добычи полезных ископаемых - с 1 января 2027 г.

Госдума Минсельхоз
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