Поиск

Россельхознадзор в 2024 году вернул в оборот более 330 тыс. га сельхозземель

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в рамках контроля за надлежащим использованием земель сельхозназначения в 2024 году вернул в оборот более 330 тыс. га.

"Только в 2024 году за счет проведения соответствующих мероприятий было дополнительно возвращено в оборот больше 330 тыс. гектаров. А за 5 лет - уже почти 1,5 млн гектаров земель", - сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на годовой коллегии Россельхознадзора в четверг.

Говоря о работе службы в сфере надзора за применением пестицидов и агрохимикатов, Патрушев сообщил, что по результатам мониторинга в 2024 году было выявлено около 300 нарушений правил. "Продолжайте эту работу. Бездумного внесения пестицидов и агрохимикатов быть не должно", - подчеркнул вице-премьер, отметив, что система "Сатурн" (ФГИС "Сатурн" обеспечивает прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов) "в целом достаточно успешно справляется со своими задачами".

Вместе с тем он отметил, что в прошлом году звучали просьбы о ее доработке, "которая упростила бы жизнь пользователям этой системой". "Знаю, что вместе с Минсельхозом определенная работа была проведена. Следите за этим и дальше, не оставляйте без внимания обращения людей и те замечания, которые они высказывают", - заявил Патрушев.

Отметив работу Россельхознадзора по сокращению фальсификата на продовольственном рынке, вице-премьер призвал службу продолжать последовательную работу в пресечении попыток "недобросовестного бизнеса найти лазейку и попасть на рынок".

"Это большая межведомственная задача, и она, главным образом, касается дальнейшего совершенствования нормативного регулирования и развития цифровой прослеживаемости", - подчеркнул Патрушев.

Россельхознадзор Минсельхоз Дмитрий Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших при крушении батискафа в Египте выросло до шести

Число погибших при крушении батискафа в Египте выросло до шести

Суд арестовал экс-гендиректора "Русагро" Басова по делу основателя компании

Журналистке Пономаренко из Барнаула увеличили срок за нападение на сотрудника ФСИН

Экс-гендиректор "Русагро" не признает вину по делу основателя компании Мошковича

Четыре туриста погибли в результате схода лавины в Магаданской области

Четыре туриста погибли в результате схода лавины в Магаданской области

Матвиенко сравнила Воздушный кодекс с лоскутным одеялом и призвала его изменить

Матвиенко сравнила Воздушный кодекс с лоскутным одеялом и призвала его изменить

"Росатом" подтвердил планы по строительству и вводу Кольской АЭС-2

Суд арестовал основателя "Русагро" Мошковича

Разлив мазута в Керченском проливе

Пострадавшему от мазута кубанскому турбизнесу продлят сроки уплаты налогов

Пострадавшему от мазута кубанскому турбизнесу продлят сроки уплаты налогов

Заявителем по делу Мошковича назван бизнесмен Буров

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2230 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6085 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });