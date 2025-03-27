Россельхознадзор в 2024 году вернул в оборот более 330 тыс. га сельхозземель

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор в рамках контроля за надлежащим использованием земель сельхозназначения в 2024 году вернул в оборот более 330 тыс. га.

"Только в 2024 году за счет проведения соответствующих мероприятий было дополнительно возвращено в оборот больше 330 тыс. гектаров. А за 5 лет - уже почти 1,5 млн гектаров земель", - сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на годовой коллегии Россельхознадзора в четверг.

Говоря о работе службы в сфере надзора за применением пестицидов и агрохимикатов, Патрушев сообщил, что по результатам мониторинга в 2024 году было выявлено около 300 нарушений правил. "Продолжайте эту работу. Бездумного внесения пестицидов и агрохимикатов быть не должно", - подчеркнул вице-премьер, отметив, что система "Сатурн" (ФГИС "Сатурн" обеспечивает прослеживаемость пестицидов и агрохимикатов) "в целом достаточно успешно справляется со своими задачами".

Вместе с тем он отметил, что в прошлом году звучали просьбы о ее доработке, "которая упростила бы жизнь пользователям этой системой". "Знаю, что вместе с Минсельхозом определенная работа была проведена. Следите за этим и дальше, не оставляйте без внимания обращения людей и те замечания, которые они высказывают", - заявил Патрушев.

Отметив работу Россельхознадзора по сокращению фальсификата на продовольственном рынке, вице-премьер призвал службу продолжать последовательную работу в пресечении попыток "недобросовестного бизнеса найти лазейку и попасть на рынок".

"Это большая межведомственная задача, и она, главным образом, касается дальнейшего совершенствования нормативного регулирования и развития цифровой прослеживаемости", - подчеркнул Патрушев.