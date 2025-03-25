В Генпрокуратуре рассказали о мошеннических сайтах, имитирующих ресурсы мэрии Москвы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU -В Генпрокуратуре заявили о систематической работе по блокировке интернет-ресурсов, копирующих сайты российских госорганов, которые используются для сбора личных данных граждан. В частности, в 2025 году прокуроры нашли сайты, имитирующие ресурсы мэрии Москвы для сбора персональных данных.

"Еще один способ обмана в интернете, которым не гнушаются иностранные организации и отдельные антироссийски настроенные лица, - это создание поддельных сайтов государственных органов. Нами во взаимодействии с Роскомнадзором систематически блокируются ресурсы, имитирующие до степени смешения официальные сайты органов власти", - сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Юрий Хохлов.

По его словам, в 2025 году выявлены поддельные ресурсы, использующие официальную символику мэрии Москвы.

"На них содержались формы для подачи обращений граждан, которые вводят пользователей в заблуждение. Основная их цель была получение персональных данных граждан, в том числе участников специальной военной операции и членов их семей", - отметил представитель надзорного ведомства.

Эти ресурсы были заблокированы.