Мишустин представит в Госдуме отчет о работе правительства РФ за 2024 год

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Председатель правительства Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров в 2024 году.

Мишустин накануне сообщил, о чем будет доклад Госдуме. "Я буду подробно рассказывать о результатах работы правительства за прошлый год, о тех мерах, которые были приняты по решениям и поручениям президента во всех сферах: демографии, поддержке семей детьми, строительстве дорог, благоустройстве, развитии нашей промышленности, медицины, о той помощи, которую получают наши защитники отечества, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции", - сказал он во вторник на совещании по подготовке отчета.

Также премьер отметил, что правительство взяло в проработку все вопросы, которые обсуждались на встречах с представителями думских фракций в преддверии отчета кабинета министров.

По его словам, в предыдущие недели состоялись встречи со всеми пятью фракциями и с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. "Это был полезный и конструктивный диалог. Заданные депутатами вопросы мы берем в проработку, чтобы в дальнейшем учитывать их в текущих и в стратегических документах", - отметил Мишустин.

Ранее Володин, ссылаясь на комментарии подписчиков своего телеграм-канала, сообщил, что граждане предлагают депутатам обсудить с правительством темы миграции, ЖКХ и поддержки семей.

"Среди самых упоминаемых - вопросы миграционной политики, поддержка семей с детьми, состояние ЖКХ и жилья", - отметил Володин.

По его словам, много сообщений от граждан поступает по вопросу поддержки участников СВО, а также по темам, связанным со сферой образования. Кроме того, отметил председатель Госдумы, подписчики обращают внимание на проблемы, связанные с бездомными животными, а также на темы здравоохранения и использования самокатов. В целом поступило порядка 15,5 тыс. комментариев с вопросами.

Володин подчеркнул, что диалог Госдумы с правительством "носит конструктивный характер".

За ходом отчета по видеосвязи будут следить представители региональных законодательных собраний, также будут присутствовать представители Центрального банка, Общественной палаты, академического сообщества, вузовских ассоциаций.