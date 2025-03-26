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Мишустин представит в Госдуме отчет о работе правительства РФ за 2024 год

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Председатель правительства Михаил Мишустин в среду выступит в Госдуме с отчетом о работе кабинета министров в 2024 году.

Мишустин накануне сообщил, о чем будет доклад Госдуме. "Я буду подробно рассказывать о результатах работы правительства за прошлый год, о тех мерах, которые были приняты по решениям и поручениям президента во всех сферах: демографии, поддержке семей детьми, строительстве дорог, благоустройстве, развитии нашей промышленности, медицины, о той помощи, которую получают наши защитники отечества, которые сегодня выполняют свой долг в рамках специальной военной операции", - сказал он во вторник на совещании по подготовке отчета.

Также премьер отметил, что правительство взяло в проработку все вопросы, которые обсуждались на встречах с представителями думских фракций в преддверии отчета кабинета министров.

По его словам, в предыдущие недели состоялись встречи со всеми пятью фракциями и с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. "Это был полезный и конструктивный диалог. Заданные депутатами вопросы мы берем в проработку, чтобы в дальнейшем учитывать их в текущих и в стратегических документах", - отметил Мишустин.

Ранее Володин, ссылаясь на комментарии подписчиков своего телеграм-канала, сообщил, что граждане предлагают депутатам обсудить с правительством темы миграции, ЖКХ и поддержки семей.

"Среди самых упоминаемых - вопросы миграционной политики, поддержка семей с детьми, состояние ЖКХ и жилья", - отметил Володин.

По его словам, много сообщений от граждан поступает по вопросу поддержки участников СВО, а также по темам, связанным со сферой образования. Кроме того, отметил председатель Госдумы, подписчики обращают внимание на проблемы, связанные с бездомными животными, а также на темы здравоохранения и использования самокатов. В целом поступило порядка 15,5 тыс. комментариев с вопросами.

Володин подчеркнул, что диалог Госдумы с правительством "носит конструктивный характер".

За ходом отчета по видеосвязи будут следить представители региональных законодательных собраний, также будут присутствовать представители Центрального банка, Общественной палаты, академического сообщества, вузовских ассоциаций.

Михаил Мишустин Вячеслав Володин Госдума Общественная палата Центральный банк
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