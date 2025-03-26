Силуанов допустил пополнение ФНБ в 2025 году меньше плана

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния по итогам 2025 года может быть пополнен на сумму меньше плановых 1,8 трлн рублей при сохранении текущей внешней конъюнктуры и курса рубля, сообщил телеканалу "Россия 24" министр финансов Антон Силуанов.

"Когда планировали бюджет, мы заложили с запасом наш нефтегазовый баланс, имея в виду следующее, что в этом году предусмотрим пополнение Фонда национального благосостояния на сумму 1,8 трлн рублей. Что будет, если цены на нефть будут ниже нашего прогноза? Значит, будет чуть меньше пополняться наша финансовая подушка безопасности", - сказал он.

По его данным, за первые месяцы 2025 года ФНБ уже был пополнен на 200 млрд рублей.

"Если такая ситуация продолжится, такая ценовая конъюнктура, по ценам на нефть, курсовым соотношениям, примерно в этих параметрах мы и пройдем год. То есть примерно Фонд национального состояния пополнится, но не в таких, может быть, объемах, как запланировано в бюджете", - сказал Силуанов.

По его словам, в этом "ничего страшного нет". "Наша самая главная задача - обеспечить финансирование приоритетных целей и направлений развития", - заключил он.