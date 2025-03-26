Минцифры предложило запустить пилот по борьбе с маскирующимися под официальные ресурсы фишинговыми сайтами

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минцифры России предлагает с 12 мая провести в РФ пилотный проект, направленный на борьбу с фишинговыми сайтами, которые маскируются, в частности, под ресурсы органов государственной власти и используют схожие с ними доменные имена.

Проект постановления правительства о реализации пилотного проекта, разработанный министерством, размещён в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 9 апреля.

"Мы предлагаем провести с 12 мая 2025 года по 1 марта 2026 года пилотный проект, направленный на борьбу с фишинговыми сайтами, которые маскируются под официальные ресурсы и используют похожие домены, чтобы обмануть пользователей. Это позволит защитить граждан от мошеннических действий и усилит их безопасность в интернете", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры в ответ на запрос агентства.

Там пояснили, что "в рамках пилота будут протестированы механизмы для выявления и оперативного применения мер по блокировке фишинговых сайтов, которые могут использовать домены, схожие с официальными государственными", а также для координации взаимодействия госорганов при выявлении и ограничении доступа к информации, будет сформирована рабочая группа.

"Проведение проекта позволит усовершенствовать методы мониторинга и выявления фишинговых ресурсов, выработать порядок взаимодействия между заинтересованными участниками проекта для выявления и применения мер по блокировке таких сайтов, а также разработать предложения для улучшения законодательной базы", - сказали там.

Предполагается, что в пилотном проекте примут участие такие ведомства, как Минцифры, ФСБ, ФГБУ "НИИ "Интеграл", Генпрокуратура, ФНС, Минфин, Минкультуры, МВД, Банк России, АНО "Координационный центр национального домена сети Интернет", Роспатент и другие заинтересованные участники.

"Нововведения не потребуют дополнительных затрат от отрасли, они направлены исключительно на защиту граждан и повышения их безопасности в интернете", - подчеркнули в Минцифры.

Платформа по мониторингу фишинговых ресурсов и утечек персональных данных, известная как "Антифишинг", была создана в рамках федерального проекта "Информационная безопасность" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", который завершился в прошлом году. Запущена платформа была летом 2022 года.

По данным Минцифры, представленным в записке, "с начала работы платформы по конец 2024 г. выявлено более 777 тыс. ресурсов, представляющих угрозу для граждан РФ".

Выявленные ресурсы для применения мер по блокировке направлены в Роскомнадзор - более 139 тыс. ресурсов, Генпрокуратуру РФ - более 211 тыс. ресурсов, Координационный центр доменных имен сети "Интернет" - более 8 тыс. ресурсов, Центральный Банк РФ - более 82 тыс. ресурсов, ФНС России - более 101 тыс. ресурсов, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ - более 20 тыс. ресурсов, МВД России - более 23 тыс. ресурсов.

"Всего за данный период заблокировано более 356 тыс. ресурсов", - говорится в записке.