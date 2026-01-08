Поиск

Москва призвала Вашингтон вернуться к нормам международного судоходства

На Смоленской площади выразили обеспокоенность в связи с захватом танкера к нормам международного судоходства

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января незаконной силовой акцией против нефтяного танкера Marinera.

"Высадка американских военных на мирное судно в открытом море и его фактический захват, а также пленение экипажа невозможно истолковать иначе как грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства", - сказано в заявлении на сайте министерства.

Москва призвала Вашингтон "вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении Marinera, а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море".

"Повторяем требование к американской стороне обеспечить гуманное и достойное обращение с находящимися на борту танкера в составе экипажа российскими гражданами, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину", - заявили в ведомстве.

Хроники событий
