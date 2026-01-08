Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Винатье помилован указом президента России, сообщили в ФСБ

Лоран Винатье в Замоскворецком суде Фото: Юлия Морозова/ТАСС

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Задержанный во Франции баскетболист Даниил Касаткин возвращается в Россию в результате обмена на обвиняемого в шпионаже француза Лорана Винатье, сообщила ФСБ.

"8 января 2026 года возвращен на Родину задержанный во Франции гражданин Российской Федерации баскетболист Даниил Касаткин, экстрадиции которого в США требовали американские власти", - сообщили в спецслужбе.

"Касаткин был обменян на гражданина Французской Республики Винатье Лорана Клода Жана-Луи, 1976 года рождения, который, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" ("Centre for Humanitarian Dialogue"), осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера", - уточнила ФСБ.

Винатье - гражданин Франции, консультант швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога", которая занимается попытками разрешать вооруженные конфликты посредством диалога . Его задержали в России в начале июня 2024 года, как сообщал СКР, по подозрению в сборе данных о военной деятельности России. 7 июня Замоскворецкий суд арестовал его по обвинению в уклонении от исполнении обязанностей иноагента (ч. 3 ст. 330.1 УК). В суде "Интерфаксу" сказали, что Лоран Винатье признает вину в неисполнении обязанностей иноагента.

Минюст признал француза иноагентом 21 июня 2024 года.

В октябре 2024 года Замоскворецкий суд приговорил Винатье к трем годам колонии за нарушение закона об иностранных агентах - "Неисполнение установленной законодательством России обязанности по предоставлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов...", напомнили в ФСБ.

"21 мая 2025 года Винатье предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России ("Шпионаж"), и решением Лефортовского районного суда Москвы от 27 июня 2025 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ЦОС.

О судьбе француза и возможности его обменять президента Владимира Путина спросили на прямой линии в декабре.

Винатье помилован указом президента России, сообщили в ФСБ. На видео спецслужбы показано, как Касаткин выходит из самолета в аэропорту в Москве, а позднее - как у самолета находится Винатье.

Также показано, как сотрудник спецслужбы уведомляет Винатье о помиловании, и о том, что он освобождается от отбытия наказания в РФ, француз поблагодарил его.

О задержании Касаткина по запросу США стало известно в середине июля. Спортсмен был задержан еще 21 июня в аэропорту Шарля де Голля, куда прилетел с невестой. 23 июня он был арестован. В США его подозревают в причастности к группировке хакеров-вымогателей, которая в 2020-2022 годах атаковала 900 организаций, в том числе две государственные. Адвокат Касаткина Фредерик Бело заявил журналистам, что его клиент ни в чем не виноват, сообщал Le Parisien. По словам защиты, спортсмен совершенно не разбирается в компьютерных технологиях и, вероятно, речь идет о компьютере, который он в США купил с рук и с которым никак не манипулировал.