Губернатор ЯНАО предложил строить ЦОДы на Ямале

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Строительство центров обработки данных (ЦОД) в Ямало-Ненецком автономном округ, где сосредоточены 50 трлн кубометров запасов газа, может стать миссией арктического региона на ближайшие десятилетия, сообщил на Международном арктическом форуме губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По его словам, ЦОДы, в том числе для искусственного интеллекта, станут основными драйверами роста потребления энергии в мире, и это уже заметно в России.

"Возникает вопрос, если эта энергия, эта молекула метана, которая на глубине от 1 тысячи метров залегает, ее нужно, допустим, сжижать, построить завод целый, потом найти флот, обеспечить ледокольную проводку, чтобы эта молекула пришла в какую-то южнокитайскую провинцию и там, регазифицировавшись, дошла до электростанции и превратилась в обработку информации, в ЦОД. Вот возникает вопрос, зачем делать такую долгую цепочку перехода материи, когда, может быть, надо ЦОД построить у нас на Ямале, причем в глобальном масштабе", - отметил Артюхов.

К тому же, добавил он, "центры обработки данных любят прохладу, этого у нас на Ямале достаточно".

"Может быть, что-то действительно нужно уже создавать здесь, на территории, где у нас, напомню, 50 в сумме трлн куб. м газа запасов. Думается, что в глобальном измерении это миссия, которым наша Арктика, Ямал в частности, будет заниматься в ближайшие десятилетия", - подчеркнул Артюхов.

Он уточнил, что накопленная добыча газа в регионе составляет 22 трлн куб. м, а запасов хватит до следующего века даже при растущем спросе.