Поиск

Губернатор ЯНАО предложил строить ЦОДы на Ямале

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Строительство центров обработки данных (ЦОД) в Ямало-Ненецком автономном округ, где сосредоточены 50 трлн кубометров запасов газа, может стать миссией арктического региона на ближайшие десятилетия, сообщил на Международном арктическом форуме губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

По его словам, ЦОДы, в том числе для искусственного интеллекта, станут основными драйверами роста потребления энергии в мире, и это уже заметно в России.

"Возникает вопрос, если эта энергия, эта молекула метана, которая на глубине от 1 тысячи метров залегает, ее нужно, допустим, сжижать, построить завод целый, потом найти флот, обеспечить ледокольную проводку, чтобы эта молекула пришла в какую-то южнокитайскую провинцию и там, регазифицировавшись, дошла до электростанции и превратилась в обработку информации, в ЦОД. Вот возникает вопрос, зачем делать такую долгую цепочку перехода материи, когда, может быть, надо ЦОД построить у нас на Ямале, причем в глобальном масштабе", - отметил Артюхов.

К тому же, добавил он, "центры обработки данных любят прохладу, этого у нас на Ямале достаточно".

"Может быть, что-то действительно нужно уже создавать здесь, на территории, где у нас, напомню, 50 в сумме трлн куб. м газа запасов. Думается, что в глобальном измерении это миссия, которым наша Арктика, Ямал в частности, будет заниматься в ближайшие десятилетия", - подчеркнул Артюхов.

Он уточнил, что накопленная добыча газа в регионе составляет 22 трлн куб. м, а запасов хватит до следующего века даже при растущем спросе.

Арктика Дмитрий Артюхов ЯНАО Ямал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Захарова заявила, что идея Лондона и Парижа о создании "коалиции желающих" чревата столкновением РФ и НАТО

Житель Рыбинска в Ярославской области получил 16 лет колонии за госизмену

Следствие ходатайствует об аресте основателя "Русагро" Мошковича

Сменился гендиректор "Российского экологического оператора"

ФСБ заявила о вербовке спецслужбами Украины россиян под прикрытием консалтинговой RAND Corporation

Обсуждаются планы визитов Ким Чен Ына в Москву и Лаврова в Пхеньян

Путин внес на ратификацию в Думу договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Минцифры предложило меры дополнительной поддержки военных корреспондентов

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6083 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });