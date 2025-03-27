В пятницу в Россию вернутся 25 вывезенных ВСУ на Украину жителей Курской области

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В пятницу в Россию вернутся 25 жителей Курской области, ранее вывезенных ВСУ на Украину, сообщила "Интерфаксу" уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Завтра мы надеемся забрать жителей Курской области, вывезенных украинскими военными в Сумы. Всего их осталось 72 человека, но завтра удастся забрать только 25 курян", - сказала Москалькова.

"Украинская сторона ссылается на то, что на остальных не оформлены документы для пересечения границы", - отметила Москалькова, назвав этот предлог "абсолютно надуманным".

По её словам, "документы на всех остающихся на украинской территории жителей Курской области собраны и направлены (украинской стороне)".

"Мы поддерживаем связь с родственниками, у нас имеются обращения от всех 72 человек", - добавила Москалькова.

"Надеемся, что завтра ничего не сорвётся, и люди вернутся на родину", - сказала российский омбудсмен.

"Мы не стоим на месте, продвигаемся в гуманитарном плане", - заключила Москалькова.