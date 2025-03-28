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Минстрой призвал усилить контроль над подрядчиками

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин призвал обеспечить формирование эффективной системы допуска подрядчиков на рынок и активизировать контроль за ними. Он заявил об этом на XXIV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

"Считаю необходимым обеспечить формирование эффективной системы допуска на строительный рынок подрядчиков и активизировать выполнение своих контрольных функций. Завершить механизмы опробирования системы рейтингования в пилотных субъектах, сформировать полный национальный реестр специалистов. (...) Надо разработать единые повышенные требования к членам СРО, в том числе к кадровому составу. Сведения о работниках должны содержаться в национальном реестре специалистов. Активно включиться в решение вопросов по переходу на технологии, обеспечивающие повышение производительности труда, в том числе цифровизацию оформления документов по охране труда", - сказал министр.

Он напомнил, что недавно Госдума в I чтении приняла законопроект, предусматривающий дальнейшее совершенствование работы механизмов саморегулирования, в первую очередь ответственности за допуск компаний на рынки.

Ранее президент НОСТРОЙ Антон Глушков призвал более активно развивать систему рейтингования подрядчиков.

Антон Глушков Госдума Ирек Файзуллин Минстрой НОСТРОЙ
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