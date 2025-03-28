Хуснуллин сообщил о возможном расширении "семейной ипотеки" на "вторичку"

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу заявил о возможном расширении "Семейной ипотеки" на вторичное жилье.

"Сейчас мы посмотрим, как эта программа заработает, насколько она будет востребована. И дальше, если будет необходимо, мы будем предлагать ее расширять", - сказал Хуснуллин журналистам в ходе итоговой коллеги Минтранса России.

С 1 апреля программа распространится на "вторичку" в регионах РФ с низким уровнем жилищного строительства. Список из 901 населенного пункта, где на начало 2025 года возводилось два и менее многоквартирных домов (МКД), опубликовал ДОМ.РФ. Приобрести вторичное жилье на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, и только один раз. Купить квартиру можно в МКД не старше 20 лет, он не должен быть признан аварийным. Также запрещается приобретать недвижимость у взаимозависимых лиц, подчеркивал Минфин.